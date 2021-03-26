Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamiyle yasaldır, bu adımla yoluna devam edecektir'

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( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İstanbul Sözleşmesi)"Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamiyle yasaldır, bu adımla yoluna devam edecektir"-"Çin'den aldığımız aşılar dışında, bizim Çin'le yaptığımız ilk anlaşma 100 milyon faz aşıydı. 50 milyon faz aşı bize henüz ulaşmış değil. Şubat sonu bize ulaşacaktı. 50 milyon aşıyı süratle bekliyoruz. 50 milyon faz aşı bize henüz ulaşmış değil. Şubat sonu bize ulaşacaktı. 50 milyon aşıyı süratle bekliyoruz" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.



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