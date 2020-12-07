- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Vacek’in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. (DY-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım