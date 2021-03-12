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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar hiçbir problemi halının altına süpürmedik, görmezden gelmedik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar hiçbir problemi halının altına süpürmedik, görmezden gelmedik'

Erdoğan'ın açıklamaları

Omurga 

-detaylar

( İSTANBUL -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar hiçbir problemi halının altına süpürmedik, görmezden gelmedik"-"Ülkemizi güçlendirecek reformları hayata geçirecek adımları hiç tereddüt etmeden atıyoruz"-"Türkiye salgın sonrası özellikle bu dönemin ekonomik yapılanmasına uygun şekilde sürdürülebilir ve güçlü kaliteli bir büyümeyi mutlaka ama mutlaka yakalayacaktır"-"Güçlü, sağlam ve her türlü şoklara karşı dirençli bir ekonomiye giden yol makrokenomik istikrarın tesisinden ve devamlılığından geçiyor. Açıklayacağımız reformların omurgasını makroekonomik ve yapısal reformlar oluşturuyor"-"İlk reform alanımız risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır"-"Mali disiplin en temel önceliğimizdir. İkide bir fiyat istikrarı diyorlar ya, bir onu artık bir kenara koyduk. Yeni dönem dört temel üzerine oturtulacak, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
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