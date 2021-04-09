Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Törenine katıldı
Erdoğan'ın müzeyi gezdiği anlardan foto
( İSTANBUL - FOTO) İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Törenine katıldı. Törene Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Milli Saraylar İdare Başkanı Yasin Yıldız da katılım gösterdi.
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