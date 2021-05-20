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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti

Fotoğraflar

( ANKARA -FOTO) ANKARA

Şampiyon 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş Futbol Takımı yönetici, teknik heyet ve oyuncularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
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