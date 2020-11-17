Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( ANKARA - 1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor"- "KKTC gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum"- "İzmir depreminde iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum"- "Devlet İzmir ve İzmirlilere sahip çıkmıştır"
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