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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabbim bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin'
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabbim bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabbim bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin'

Erdoğan'ın konuşması

( İSTANBUL -CAMİ İÇİ KONUŞMASI) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabbim bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin"-"Ya rabbi bir an önce bu felaketleri tamamı ile çözerek, hallederek bu şehirlerimizi sahiplerinin yüzünü güldürecek hale dönüştürmeyi bize nasip eyle" İSTANNBUL

Felaket 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı.
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