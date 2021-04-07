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( ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz"-"Teşkilatlarımızdan başlayarak her seviyede bu değişimi hayata geçiriyoruz. Geçirmeye de devam edeceğiz. Yanlış insanlar ve yöntemlerle de karşılaştığımız oluyor. Asla yanlışı savunmuyor ve gereğini yerine getiriyoruz. Bundan sonra da getirmeyi sürdüreceğiz"-"Milletle inatlaşılmayacağını, millete teslim olunacağını biliyoruz"-"Türkiye'nin sınırları boyunca terör koridoru oluşturmayı hala sürdürmeye çalışanlar var. Proje genel başkanlar, proje partiler ve şahsiyetler üzerinden bizi yıkmaya, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar var. Bunlara karşı da tavizsiz bir şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz"-"Ülkemizi büyütmeye çalışıyoruz. Üretim tarafında çarklar dönüyor. Salgın tedbirinden etkilenen yeme-içme sektöründekiler başta olmak üzere çözüm üretmeye çalışıyor, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



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