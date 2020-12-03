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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi - Salondaki katılımcılar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse kimsenin mülkü olmadığı gibi kadının da kimsenin malı sayılması ve layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez."

Toplantı Saldırı 

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