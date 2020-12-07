- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanını kabul etti



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Meyer-Landrut’un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. (DY-



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