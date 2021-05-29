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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz'

Erdoğan'ın açıklamaları

Kuş Bakışı 

-detaylar

( İSTANBUL -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz"-"Kanal İstanbul'un üzerinden 6 köprü geçecek"-"Biz tarihe not düşüyoruz"-"İstanbul'un üzerine çöken karabulutları birer birer dağıttık. Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşını kaybeden bir siyasi irade değildik. CHP Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Orada spor tesisi var"-"İstanbul'u kuş bakışı seyrettiğinizde yüreğiniz kıpır kıpır etmiyorsa demek ki bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Ezanlar sizi alıp başka alemlere götürmüyorsa bu şehri hak etmiyorsunuz demektir"-"Meşhur Süleymaniye'de bayram sabahlarına muhtaç değil miyiz. Sokaklarındaki tüm lezzetleriyle yaşamıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
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