Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ÇORUM - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Çorum'da partilileriyle bir araya geldi

ÇORUM - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Çorum'da partilileriyle bir araya geldi

- Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın açıklamasıCHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Çorum 'da partilileriyle bir araya geldiÇORUM (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinin Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti.Nazlıaka, ziyarette, kadın kollarının teşkilatlanma çalışmaları hakkında İl Başkanı Mehmet Tahtasız'dan bilgi aldı.Partinin yöneticileri ile de görüşen Nazlıaka, burada düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği 11 Ağustos'tan itibaren kadın kollarının illerde ve ilçelerde örgütlenmesine öncelik verdiklerini söyledi.

Kadın kollarına kayıtlı üye sayısını artırmak amacıyla çalışmalar yaptığını belirten ve bu çalışmaların olumlu sonuç verdiğini belirten Nazlıaka, "Kısa sürede 20 bin yeni kadın üye sayısına ulaştık. Şu an 30 bine koşuyoruz. Dilerim ki 30 bininci üye Çorum 'dan çıkar. Çünkü 30 bininci üyeyi daha önce 10 bininci ve 20 bininci üyede olduğu gibi Ankara'ya davet edeceğiz, hem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştıracağız hem de Ankara'da ağırlamış olacağız." dedi.
Nazlıaka, partisinin kadın kollarının Türkiye'nin 81 ilinde örgütlenme çalışmalarını tamamladığı anlatarak, yıl sonuna kadar mahalle örgütlenmelerini de tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.Toplantıya partinin Kadın Kolları MYK üyeleri Aliye Timisi Ersever ve Füsun Sönmez de katıldı.

Basın Toplantısı Toplantı Genel Başkan 

İlgili Foto Galeriler
Başbakan Yıldırım-Kılıçdaroğlu GörüşmesiBaşbakan Yıldırım-Kılıçdaroğlu Görüşmesi
Binali Yıldırım Acılarını PaylaştıBinali Yıldırım Acılarını Paylaştı
Başbakanlıkta Ünlüler GeçitiBaşbakanlıkta Ünlüler Geçiti
CHP'nin Basın Toplantısında KrizCHP'nin Basın Toplantısında Kriz
HAS Parti Kongresinde Partililer Birbirine GirdiHAS Parti Kongresinde Partililer Birbirine Girdi
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement