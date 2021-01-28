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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Diyarbakır’da anneler çocuklarının gelmesini istiyorlar, bundan daha haklı bir talep olamaz’’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Diyarbakır’da anneler çocuklarının gelmesini istiyorlar, bundan daha haklı bir talep olamaz’’

Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın görüşme sonrası açıklamaları

Polis Devlet Memuru Siyasi Parti Memur 

-Genel ve Detay

( ANKARA ) CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Diyarbakır’da anneler çocuklarının gelmesini istiyorlar, bundan daha haklı bir talep olamaz’’ ANKARA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Diyarbakır’da anneler çocuklarının gelmesini istiyorlar, bundan daha haklı bir talep olamaz’’ dedi.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Son günlerde çokça konuşulan ve tepki gören ‘militan’ sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu ise "Militan konusuna gelince sözlüğe bakıldığı zaman militan, belli bir düşünceyi savunan, o düşünce için mücadele eden kişidir. Bizim burada kastettiğimiz devletin tarafsızlığıdır vatandaşlarına karşı devlet memuru siyasetle uğraşmaz. Valiler, kaymakamlar siyasetle uğraşmazlar. Onlar tarafsızdırlar, devleti temsil ederler, siyasi partiyi etmezler’’ şeklinde konuştu.
‘’Diyarbakır’da anneler çocuklarının gelmesini istiyorlar, bundan daha haklı bir talep olamaz’’ Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin taleplerinin son derece haklı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ’’Her anne için çocuk çok değerlidir. Her annenin çocuğunu isteme hakkı vardır, arzu ettiği yerde bu eylemini gerçekleştirme hakkı da vardır. Annelerin taleplerine hepimizin uyması ve o talebi desteklemesi lazım. Diyarbakır’da anneler çocuklarının gelmesini istiyorlar, bundan daha haklı bir talep olamaz. Elde edilen malzeme, görüntüler, polisin yaptığı baskın sonucu varsa savcılar var gereğini yaparlar. Teröre asla ve asla pirim verilmesini doğru bulmam. Terörün yanında durulmasını doğru bulmam. Teröre karşı her yerde ve her ortamda karşı çıktık, karşı çıkmaya da devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.
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