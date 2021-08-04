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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Türk Hava Kurumu’nu ziyaret etti
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Türk Hava Kurumu’nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Türk Hava Kurumu’nu ziyaret etti

CHP heyetinin THK’yı ziyaretinden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarından oluşan heyet ile Türk Hava Kurumu’nu ziyaret etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tan oluşan heyet ile Türk Hava Kurumu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu liderliğinde THK’yı ziyarete gelen CHP heyetini THK Başkanı Cenap Aşçı karşıladı. Karşılamanın ardından iki taraf basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
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