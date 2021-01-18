- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Davutoğlu’na ziyaret

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu partinin İstanbul İl Başkanlığı’nda ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi eşlik etti. (İD-CC-Y)



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