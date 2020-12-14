CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Aksakal’ı ağırladı



- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Aksakal ile yapılan görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti. (MC-BC -



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