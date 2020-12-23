CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Liu Şaobin’i kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Büyükelçiyi kabulü
( ANKARA ) - ANKARA
- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin’in Türkiye Büyükelçisi Liu Şaobin’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
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