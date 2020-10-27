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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Terör nereden gelirse gelsin ortak duruş sergilemek zorundayız. Teröristin temel amacı insanı yok etmektir. Terörün her türlüsüne karşı çıkmamız gerekiyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Terör nereden gelirse gelsin ortak duruş sergilemek zorundayız. Teröristin temel amacı insanı yok etmektir. Terörün her türlüsüne karşı çıkmamız gerekiyor'

Kılıçdaroğlu konuşma

( ANKARA ) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Terör nereden gelirse gelsin ortak duruş sergilemek zorundayız. Teröristin temel amacı insanı yok etmektir. Terörün her türlüsüne karşı çıkmamız gerekiyor" ANKARA

İngiltere Terör Eylemi Terör Saldırısı Hükümet Saldırı 


- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Terör nereden gelirse gelsin ortak duruş sergilemek zorundayız. Teröristin temel amacı insanı yok etmektir. Terörün her türlüsüne karşı çıkmamız gerekiyor" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu.
Kılıçdaroğlu, Hatay'da dün akşam meydana gelen terör saldırısına ilişkin olarak, "Terör nereden gelirse gelsin ortak duruş sergilemek zorundayız. Teröristin temel amacı insanı yok etmektir. Terörün her türlüsüne karşı çıkmamız gerekiyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir terör eylemi gerçekleştirilmek istendi. Ama güvenlik görevlilerimiz bir can kaybı olmaması için canla başla mücadele ettiler" diye konuştu.
İstanbul'da gerçekleştirilen pandemi toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun davet edilmemesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Salgınla mücadelenin topyekûn olması lazım. Bu, bizim insani görevimizdir. Burada bir parti ayrımı yaparsak en büyük zararı insanımıza ve demokrasimize vermiş oluruz. Toplumun bir kesimini ötekileştirmek doğru değildir. Bizim düşüncemiz bu.Yaptığımız bütün açıklamalarda da hükümete önerilerimizi söyledik. Kabul edilir ya da edilmez. Bunlar akılda kalsın diye madde madde saydık. Bu önerileri kendimiz bulmadık. Milletvekillerimiz, esnaflarla, esnaf odalarında insanlarla konuştu ona göre sıraladık. Biz, büyük bir sorumluluk içinde hareket ediyoruz. İstanbul’da Covid-19 dolayısıyla bir toplantı yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı neden toplantıya davet edilmiyor. Ekrem Bey benim oyumla değil, İstanbulluların oyu ile geldi. Ekrem Bey bunlar AK Partili bunlara hizmet götürmemeyim demedi. Vali toplantı yapıyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı davet edilmiyor. Bu, doğru ve ahlaki değil. İstanbul Valisi’ne şunu demek istiyorum. Senin arabanda Türk Bayrağı dalgalanıyor. Sen devleti temsil ediyorsun. Sen bayrağı kullanıyorsan bayrağın gereğini yapmak zorundasın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda senin de başkanındır, sen de İstanbul'dasın" ifadelerini kullandı. Grip aşısı ithalatına değinen Kılıçdaroğlu, "Vali dediğin cesur olur.Bütün bunlar yapılırken bir şeye daha bakmak lazım. Devleti yönetenlerin geleceği görmesi lazım. Covid-19 bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Herkes aşı peşinde, biz de aşı aldı 1,5 milyon doz. İngiltere 30 milyon doz aldı, bizde 1,5 milyon doz. Torpili bulan aşıyı kullanacak, yine olan garip gurebaya olacak" şeklinde konuştu.
(AUÖ-BC -Y)
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