

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, Büke Ailesini ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, Ankara'nın Mamak ilçesinde apartman görevlisi olarak çalışan Hüsamettin - Nuray Büke çiftini evinde ziyaret etti. Apartman görevlilerinin yaşadığı sorunları ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büke Ailesinin kızları Yağmur ve Nehir ile de sohbet etti. (HSN-BC -



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