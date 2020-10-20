CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:“Demokratik yarış gerçekleşti ve Ersin Tatar seçildi. Kendisini kutluyoruz umuyoruz, Kıbrıs'ın tanınması konuşmadan daha geniş bir çabayı hayata geçirir”



- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasına ilişkin, “Demokratik yarış gerçekleşti ve Ersin Tatar seçildi. Kendisini telefon açıp kutladım. Kendisinin başarılının sürekli olması hepimizin ortak arzusudur. Kendisini kutluyoruz umuyoruz, Kıbrıs'ın tanınması konuşmadan daha geniş bir çabayı hayata geçirir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasına değinen Kılıçdaroğlu, “Demokratik yarış gerçekleşti ve Ersin Tatar seçildi. Kendisini telefon açıp kutladım. Kendisinin başarılının sürekli olması hepimizin ortak arzusudur. Kendisini kutluyoruz umuyoruz, Kıbrıs'ın tanınması konuşmadan daha geniş bir çabayı hayata geçirir” dedi.

Muhtarlarla ilgili çalışma yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Eğer diğer siyasi partiler de 'evet' derse muhtarların hakkını, hukukunu özel bir yasada düzenleyelim ve bu özel yasada yer alsın. Belediye başkanlarının, milletvekillerinin var da, niye muhtarların yok? Üstelik muhtarlar gerçek anlamda demokrasiyi temsil eden kesimdir. Hiçbir siyasi partiye üye değil. Adıyla sanıyla çıkıyor, 'şunları yapacağım bana oy verin' diyor. Oyunu alıyor, geliyor koltuğuna oturuyor. Muhtarlık seçimleri birinci sınıf demokrasiyi andırır. Aynı zamanda muhtarlarla ilgili olarak bir bütçenin de olması gerekir. Bütün muhtar kardeşlerime söylüyorum: Gördüğün her siyasiye söyle, 'Neden bizim bütçemiz yok kardeşim'. Belediyenin bütçesi var, başkan seçimle geliyor. Hizmetse ben de hizmet ediyorum. En azından evinde yiyeceği olmayana ben yardım edeyim. Sosyal yardımlar politik olarak dağıtılacağına, sosyal yardımların muhtarların eliyle dağıtılması lazım. Bir mahallede, köyde kimin yoksul olup olmadığını, kimin ihtiyaç sahibi olup olmadığını en iyi muhtar bilir” şeklinde konuştu.

(AUÖ-HA-Y)



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