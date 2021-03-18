CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 18 Mart Çanakkele Zaferi etkinlikleri kapsamında Şehitlik Abidesine ziyarette bulundu

-- Sembolik Şehitlik Anıtları ziyaret ve karanfil konulması -- Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekinmesi
( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE
- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başklanı Kemal Kılıçdaroğlu 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Çanakkale Şehitlik Abidesine ziyarete bulundu. 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale Şehitlik Abidesine gelerek burada ilk olarak Atatürk Anıtı önünde çelenk sundu. Sornasında Sembolik Şehitlikte mezarlara karanfil bıraktı. Bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekinen Kılıçdaroğlu tören alanından ayrıldı. (HG-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım