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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 18 Mart Çanakkele Zaferi etkinlikleri kapsamında Şehitlik Abidesine ziyarette bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 18 Mart Çanakkele Zaferi etkinlikleri kapsamında Şehitlik Abidesine ziyarette bulundu

- Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu

Hatıra Fotoğrafı Akkale Irak 

-- Sembolik Şehitlik Anıtları ziyaret ve karanfil konulması
-- Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekinmesi

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başklanı Kemal Kılıçdaroğlu 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Çanakkale Şehitlik Abidesine ziyarete bulundu. 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale Şehitlik Abidesine gelerek burada ilk olarak Atatürk Anıtı önünde çelenk sundu. Sornasında Sembolik Şehitlikte mezarlara karanfil bıraktı. Bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekinen Kılıçdaroğlu tören alanından ayrıldı. (HG-
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