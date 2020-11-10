Çavuşoğlu: '(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu' - ANKARA
Çavuşoğlu: "(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Katılımcıların dinleme detayıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, ortak basın toplantısı düzenledi. (2)Bakan Çavuşoğlu: "(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı"
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