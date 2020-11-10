Çavuşoğlu: '(Doğu Akdeniz) Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin' - ANKARA
Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz) Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin" - ANKARA - 12. Büyükelçiler Konferansı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. (3)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler"Bakan Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz) Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur"
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