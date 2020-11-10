Çavuşoğlu: 'Azerbaycan’ın sahada kazandığı başarı 30 yıllık işgalin artık sürdürülebilir olmadığını göstermiştir' - ANKARA
Çavuşoğlu: "Azerbaycan’ın sahada kazandığı başarı 30 yıllık işgalin artık sürdürülebilir olmadığını göstermiştir" - ANKARA - 12. Büyükelçiler Konferansı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. (7)
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