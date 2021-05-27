Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURDUR - Kılıçdaroğlu: “Ülkeyi hem bölgesinde hem de dünyada saygın kılmak varken neden bu kavgalar oluyor”

BURDUR - Kılıçdaroğlu: “Ülkeyi hem bölgesinde hem de dünyada saygın kılmak varken neden bu kavgalar oluyor”

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun salona gelişi - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kürsüye gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasıBURDUR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur 'da muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu. (1)

Kanaat Önderleri Naat 

İlgili Foto Galeriler
Kibariye Başbakan Davutoğlu'nu Çok SevdiKibariye Başbakan Davutoğlu'nu Çok Sevdi
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement