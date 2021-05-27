BURDUR - Kılıçdaroğlu: “Ülkeyi hem bölgesinde hem de dünyada saygın kılmak varken neden bu kavgalar oluyor”
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun salona gelişi - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kürsüye gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasıBURDUR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur 'da muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu. (1)
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