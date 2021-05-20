BURDUR - Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Burdur’a gelişi - Çevre ve Şehircilik Bakan Kurum’un Burdur Valiliği ziyareti - Bakan Kurum’un Valilik şeref defterini imzalaması ve brifing alması - Bakan Kurum’un TOKİ'nin nşaat alanında incelemelerde bulunmasıBURDUR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Burdur'a geldi. Bakan Kurum, Burdur Valiliği ziyaretinde etti. Bakan Kurum, Burdur Bozkurt Mahallesinde deprem evlerinde kentsel dönüşüme giren TOKİ'nin yapmış olduğu 55 bloktan oluşan 655 Konutlu 41 dükkanlı inşaat alanında incelemelerde bulundu.
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