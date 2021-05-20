BURDUR - Bakan Kurum: '(Salda Gölü) Doğal yapının korunması adına çok önemli kararlar alıyoruz'
BURDUR - Bakan Kurum: "(Salda Gölü) Doğal yapının korunması adına çok önemli kararlar alıyoruz" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve karşılanması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Salda Gölü çevresinde incelemelerde bulunması - Bakan Kurum'un açıklamalarıBURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü çevresindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.(2)
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