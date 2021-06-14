BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Forumu 'İstikrara Katkı' oturumunda konuştu
BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Forumu "İstikrara Katkı" oturumunda konuştu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel Forumu "İstikrara Katkı" oturumuna gönderdiği video mesajBRÜKSEL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında düzenlenen Brüksel Forumu etkinliğinin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumunda video mesaj yoluyla konuştu.
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