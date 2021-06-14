BRÜKSEL – Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi - Heyetler arası görüşme
- Heyetler arası görüşmeden detaylarBRÜKSEL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi.Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki baş başa görüşmesi, 45 dakika sürdü.Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
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