BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:“Türkiye, oyun oynanacak, şaka yapılacak bir ülke değildir”



- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “İhtimal vermiyorum ama Yunanistan bir adım daha atarsa, Ermenistan’la akıbetleri de benzeyecektir. Türkiye, oyun oynanacak, şaka yapılacak bir ülke değildir” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi.

Destici, Covid-19 ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, “Kış aylarını yaşıyoruz. Kapalı mekanları daha fazla kullanıyoruz. Bulunduğumuz ortamların havalandırılmasını ihmal etmemeliyiz. Önümüzdeki yıllarda buna benzer pandemiler olabilir. Bugünden hazırlıklı olmalı, özellikle aşı konusunda ülkemizde yapılan çalışmaları desteklemeliyiz. Yerli aşı yapım çalışmaları devam ediyor. Aşı konusu, dünyanın bugün geldiği şartlar itibariyle, artık stratejik bir konu ve milli güvenliğin unsurlarından biri olarak ele alınmalıdır” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Yunanistan ile yaşadığı sorunlara değinen Destici, “Ege’nin ‘kükreyen fare’si, gürültülü bir şovla, silahlanmaya devam ederken, son olarak; Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait 4 adet F-16’yla, Kuzey Ege’nin uluslararası sularında, bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz ederek gündeme geldi. Sadece, Yunanistan’ın ‘karasuları’ ve 'kıta sahanlığı' ile ilgili tezlerinin, hiçbir hukuki zemini olmadığını; Türkiye’nin haklılığı karşısında, Yunanistan’ın iplerini ellerinde tutan devletlerin, ‘gerçekçi’ ve ‘inandırıcı’ bir argüman geliştirmeyi bile başaramadıklarını, tekraren hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bölgesinde büyük bir güç olduğunu aktaran Destici, şöyle konuştu: “Bölgemizde, zaten büyük bir güç olan ve gücünün çok üzerinde bir potansiyel taşıyan Türkiye’nin, ‘meşgul edilmesi’ dışında hiçbir fonksiyonu olmayan Yunanistan’ın, bu durumunu ve destekçilerini bir kenara yazalım. Sonrasında, geçmişte Ermenistan’la yaşadıklarımızı; resmi nüfusu 3 milyon olan ve bunun tahminen yarısı ülke dışında yaşayan Ermenistan’ın, Türkiye’den neredeyse ucu Ankara’ya kadar dayanan toprak taleplerini; sınır ihlallerini; uluslararası alandaki destekçilerini; dile getirdiği tezleri, kullandığı argümanları yan yana koyalım. İhtimal vermiyorum ama Yunanistan bir adım daha atarsa, Ermenistan’la akıbetleri de benzeyecektir, hatırlatıyorum. Türkiye, oyun oynanacak, şaka yapılacak bir ülke değildir. Suriye’yle yaşadıklarımızı, PKK’yı, her ikisinin de geçmişten bugüne misyonunu, fonksiyonunu, uluslararası destekçilerini düşündüğümüzde, yolların hep aynı yere çıktığını, hiçbir sürprize mahal vermeyecek şekilde, büyük bir açıklıkla görüyoruz. Bu tabloda, Büyük Birlik Partisi’nin geçmişten bugüne sürekli ve ısrarla söylediklerinin, dikkatle ve tekrar hatırlanmasını rica ediyorum: Türkiye’nin siyasi partileri, milli meselelerde dayanışma içinde olmalı; hiçbir siyasi parti, bir diğeriyle diyalog kuramayacağı üslupla siyaset yapmamalıdır.” "Mecliste PKK’nın siyasi uzantısı HDP var" TBMM’de terör uzantıları olduğunu söyleyen Destici, “Bu durum, bütünüyle bir 'hukuk faciası'nın nedeni ve parçası olmasının yanında, Türkiye’nin en önemli karar mercii olan parlamentosunun, gizli oturum bile yapamaması gibi bir garabet ve güvenlik zaafına sebep olmaktadır. Gara operasyonu, 13 şehidimiz, iki bakanımızın meclise gelmesi, tüm çıplaklığıyla meclisi bilgilendirememesi. Çünkü mecliste PKK var. PKK’nın siyasi uzantısı HDP var. Bizim bakanlarımız ne kadar bilgi verebilirler ki? HDPKK oradayken biz bakanlarımızdan ne kadar sarih bilgi isteyebiliriz ki? Öncelikle ve ivedilikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin teröristlerden temizlenmesi gerekiyor. Terörle mücadele sadece dağda, sınır içi veya dışında eline silah almış teröristle mücadele değildir. Terörle ve terörizmle mücadele tüm unsurlarına karşı top yekun yapıldığı zaman sonuç verir. Gara’da meydana gelen, silahsız 13 kardeşimizin PKK tarafından kaçırılarak zorla alı konmuş vahşice ve kahpece katledilmesi hadisesi bu olayın öncesinde ve sonrasında HDP’nin pozisyonu milletin vicdanında yeni ve ağır bir yara açmıştır. Suçluların bulunmaları gereken yer parlamentolar değildir” diye konuştu.

(AUÖ-BA-Y)



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