- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:'Esnafa en erken 2021 Haziran ayından başlamak üzere faizsiz krediler verilmesi gerekiyor”



- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Esnaf kesimimiz KDF başta olmak üzere kredilerin Ocak 2021 ödemeleri başlayacak. Kira, stopaj, personel giderleri olmak üzere hibe desteklerine ihtiyaçları var. Bankalardan en erken 2010 Haziran ayından başlamak üzere faizsiz krediler verilmesi gerekiyor” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Destici, “Hasta ve ağır hasta sayı artmaktadır. Sağlık çalışanlarımız hayatını kaybediyor. Sağlık sistemimizin aşırı bir yük altında olduğunu görmekteyiz. Burada fedakarca adeta bir kahramanlık örneği ortaya koyarak ellerini değil, gövdelerini ortaya koyarak virüsle mücadelede insanlarımızın hayatını kurtarmak için mücadele eden sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.Esnafa sahip çıkıldığını fakat bunun yetersiz olduğunu söyleyen Destici, “Özellikle esnaf kesimimiz KDF başta olmak üzere kredilerin Ocak 2021 ödemeleri başlayacak. Kira, stopaj, personel giderleri olmak üzere hibe desteklerine ihtiyaçları var. Bankalardan en erken 2021 Haziran ayından başlamak üzere faizsiz krediler verilmesi gerekiyor. Restoranlar, berberler, bütün esnaf kesimine, hiç iş yapmayan kesime mutlaka destek verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başakşehir-Paris Saint Germain maçında yaşananlara da değinen Destici, “Maç başladıktan kısa bir süre sonra maç durdu, bir takım karışıklıklar meydana geldi. Başakşehir Futbol Kulübü’nün yardımcı antrenörü, yıllarca Türkiye’de futbol oynamış Pierre Webo'ya kırmızı kart gösterildi. Bu kart gösterimi esnasında dördüncü hakemin Webo’ya ırkçı söylemde bulunduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Başakşehir takımımız bu hakemlerle maça devam etmeyeceğini, sahaya tekrar çıkmayacağını açık yüreklilikle ifade etti.

Sonuna kadar onların yanındayız, aynı şekilde sonuna kadar Başakşehir’in yanında duran Paris Saint Germain takımının futbolcularına da teşekkür ediyorum. Spor bir fair-playdir. Futbol bir spordur. Bir hakem tarafından teknik heyette bulunan bir kişiye ırkçı söylemde bulunulması kabul edilebilir değildir” diye konuştu.

ABD'nin Türkiye’ye yaptırım iddialarına yönelik olarak da Destici, “Bizim aldığımız sistemin adı ne? Hava savunma sistemi. Bu bir taarruz sistemi değil. Amerika Birleşik Devletleri bundan niye rahatsız olur? Bu savunma sistemi. Hiçbir yaptırım bizi yıldıramaz. Biz hava savunmamızın, milletimizin güvenliğini birinci planda tutmak zorundayız. Esas meselenin Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Suriye’nin kuzeyinde Mazlum Abdi önderliğinde kılık değiştirmiş bir PKK devleti kurdurmak istiyor. Türkiye’nin buna müsaade etmeyeceğini biliyor, önümüzdeki süreçte Türkiye ile karşı karşıya geleceğini hesap ediyor ve Türkiye’nin hava sistemini güçlendirmesini istemiyor” değerlendirmesini yaptı.



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