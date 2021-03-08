- BBP Genel Başkanı Destici’den İmamoğlu’na Kadınlar Günü tepkisi -Başkan Destici: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Pervin Buldan’ı paylaşması akla ziyan bir şeydir”



- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın şehit analarının şehit eşlerinin şehit kızlarının Kadınlar Günü’nü kutlamayıp ya da bizzat sosyal medya hesabından onları anmayıp Pervin Buldan’ı paylaşması, onun Kadınlar Günü’nü kutladığını ifade etmesi gerçekten akla ziyan bir şeydir” ifadelerini kullandı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından Pervin Buldan’ın Kadınlar Günü’nü kutlamasını eleştirdi.

Başkan Destici yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın şehit analarının şehit eşlerinin şehit kızlarının Kadınlar Günü’nü kutlamayıp ya da bizzat sosyal medya hesabından onları anmayıp Pervin Buldan’ı paylaşması, onun Kadınlar Günü’nü kutladığını ifade etmesi gerçekten akla ziyan bir şeydir. Akıl tutulması olarak görüyorum. Diğer taraftan da Ekrem İmamoğlu için bir teşekkür ya da bir mecburiyet olduğunun da farkındayım. Neye teşekkür. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığını kazanırken HDP’ye birlikte yürüdüler. HDP’nin oylarına talip oldular ve HDP de onu destekledi. Bugün İstanbul Belediyesi’nin yönetim kadroların da baktığınız zaman belli noktalarında HDP’nin kontenjanı olarak bilinen genel müdürleri görürsünüz, daire başkanlarını görürsünüz, işe alınan insanları görürsünüz. Mecburiyet niye? Bundan sonra da İstanbul Belediye Başkanlığı’nda tekrar aday olduğunda , bir adaylık gündeme geldiğinde yine HDP’nin desteğini yanında görmek istiyor. “ (Mİ-BC -



loading...