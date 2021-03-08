Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- BBP Genel Başkanı Destici’den İmamoğlu’na Kadınlar Günü tepkisi -Başkan Destici: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Pervin Buldan’ı paylaşması akla ziyan bir şeydir”

- BBP Genel Başkanı Destici’den İmamoğlu’na Kadınlar Günü tepkisi -Başkan Destici: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Pervin Buldan’ı paylaşması akla ziyan bir şeydir”

Destici röportaj

( ANKARA ) - BBP Genel Başkanı Destici’den İmamoğlu’na Kadınlar Günü tepkisi-Başkan Destici: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Pervin Buldan’ı paylaşması akla ziyan bir şeydir” ANKARA

Sosyal Medya Şehit 


- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın şehit analarının şehit eşlerinin şehit kızlarının Kadınlar Günü’nü kutlamayıp ya da bizzat sosyal medya hesabından onları anmayıp Pervin Buldan’ı paylaşması, onun Kadınlar Günü’nü kutladığını ifade etmesi gerçekten akla ziyan bir şeydir” ifadelerini kullandı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından Pervin Buldan’ın Kadınlar Günü’nü kutlamasını eleştirdi.
Başkan Destici yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın şehit analarının şehit eşlerinin şehit kızlarının Kadınlar Günü’nü kutlamayıp ya da bizzat sosyal medya hesabından onları anmayıp Pervin Buldan’ı paylaşması, onun Kadınlar Günü’nü kutladığını ifade etmesi gerçekten akla ziyan bir şeydir. Akıl tutulması olarak görüyorum. Diğer taraftan da Ekrem İmamoğlu için bir teşekkür ya da bir mecburiyet olduğunun da farkındayım. Neye teşekkür. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığını kazanırken HDP’ye birlikte yürüdüler. HDP’nin oylarına talip oldular ve HDP de onu destekledi. Bugün İstanbul Belediyesi’nin yönetim kadroların da baktığınız zaman belli noktalarında HDP’nin kontenjanı olarak bilinen genel müdürleri görürsünüz, daire başkanlarını görürsünüz, işe alınan insanları görürsünüz. Mecburiyet niye? Bundan sonra da İstanbul Belediye Başkanlığı’nda tekrar aday olduğunda , bir adaylık gündeme geldiğinde yine HDP’nin desteğini yanında görmek istiyor. “ (Mİ-BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı