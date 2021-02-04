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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi

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( ANKARA ) ANKARA

Taciz Ateşi Bild Dolar Gesi 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık yaptığı açıklamada, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” denildi.
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