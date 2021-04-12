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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Varank, Libya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Abdünnebi’yi ağırladı

Bakan Varank, Libya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Abdünnebi’yi ağırladı

Bakan Varank'ın Libya Bakanı ile görüşmesinde yaptığı konuşma

( ANKARA ) ANKARA


- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi’yi makamında ağırladı. Bakan Varank, Libya’nın 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaptığı destekleri Türk halkı tarafından hiçbir zaman unutulmadığını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlık binasında Libya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile Libya-Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Varank, Libya’da geçici birlik hükumetinde göreve başlayan Libya Bakanı Abdünnebi’ye iki kadım dost ülke olarak öncesinde olduğu gibi bundan sonrasında da iki ülke arasındaki iş birliğini devam ettirme niyetinde olduğun söyledi.

Varank, “Halkımız 1974 Kıbrıs Barış Harekatında Libya’nın verdiği desteği hiçbir zaman unutmadı. Bizler de Libya kurulduğu günden beri her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.
Bakan Varank, yükseköğretim alanında araştırma geliştirme faaliyetlerinde Türkiye ve Libya’nın beraber hareket etmesinin Libya’nın kapasitesini arttırması için birlikte çalışmak istediklerini vurguladı. Varank, “2021 yılı sonundaki seçimlerle Libya’yı tabii çok başka bir dünya bekliyor. Yeni dönemde Libya’nın potansiyelini beraberce açığa çıkarmalıyız” ifadelerine yer verdi. (MC-BC -
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