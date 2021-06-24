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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu, terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde güvenlik toplantısına katıldı

Bakan Soylu, terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde güvenlik toplantısına katıldı

Üs bölgesinden detay

General Jandarma Komando Komando Birliği Toplantı 

-Bayraktan detay
-Askerlerden detay
-Süleyman Soylu’nun üs bölgesine gelmesi
-Süleyman Soylu’nun karşılanması
-Toplantıdan detaylar

( MUŞ )- 'Muş Güvenlik Toplantısı' Bakan Soylu başkanlığında 1700 rakımda başladı MUŞ

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde 'Muş Güvenlik Toplantısı' başladı.
Öğle saatlerinde Muş'a gelen Bakan Soylu ve beraberindeki yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve kurummüdürleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra karayoluyla Diyarbakır, Muş ve Bingöl üçgeninde bulunan ve terörden temizlenen Şenyayla bölgesindeki 1700 rakımlı Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesine geldi. Burada görev yapan jandarma komando birliğini selamlayan Bakan Soylu, daha sonra basına kapalı olarak 'Muş Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. (MSA-Y)
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