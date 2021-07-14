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Bakan Soylu KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Soylu KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti

Bakan Soylu KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti

Kabul görüntüleri

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye’de bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komite Başkanı Yasemin Öztürk ve beraberindeki Komite Üyeleri ile bir araya geldi. Karşılamanın ardından şeref defterini imzalandı. Görüşme daha sonra basına kapalı olarak devam etti.
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