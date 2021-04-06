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( ANKARA -1) Bakan Soylu: "Hala bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören bir, iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var"-"Bunlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı kavramaktan çok uzaktır"-"Kafaları hesap makinelerinin ötesine geçmemiş zihniyetlerdir. Bu bildirilere karşı ciddi bir tepkimiz var"-"Birilerinin küçük kafalarına uyup geriye gidemeyiz" ANKARA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.



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