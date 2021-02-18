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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu: 'Bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim. Birleştirilemez denilen, yazılımlar birleştirildi'

Bakan Soylu: 'Bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim. Birleştirilemez denilen, yazılımlar birleştirildi'

Soylu'nun açıklamaları

Jandarma Deprem Bakanlık 

-detaylar

( ANKARA ) Bakan Soylu: "Bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim. Birleştirilemez denilen, yazılımlar birleştirildi"-"Bir afet anında ya da ülkemizin tamamını kapsayabilecek bir risk halinde, ülkemizin bir başından bir başına aynı iletişimi sağlayabileceğimiz bir modeli kurmakla yükümlüyüz"-"Evet TSK’nın bir modeli var. Ama bunu alternatifle desteklememiz gerektiğini düşündük. Birçok kuruma müracaat ettik. Polisimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğin telsizleri var. Altyapıları, yazılım kodları birbirinden farklı. Birbirleriyle konuşmaları mümkün değil"-"Dün itibariyle arkadaşlarımız Ağrı’daki, buradan direkt ulaşabileceğimiz, sistemi bize yaptı"-"Afet oluyor herkes sokağa çıkıyor, telefonlara sarılıyor. Telefonlar kilit, yollar kilit. 2020'deki tüm depremlerde bunu yaşadığımızı ifade etmek isterim"-"Operatörlerle bir araya geldik. Bu bize başka bir şey sağladı. Operatörlerimizin ve bakanlıklarımızın içinde olduğu adım attığımız yeni bir uygulama gerçekleştiriyoruz"-"2-3 ayda 2900 olan toplanma alanını İstanbul'da 5400'ün üzerine çıkardık. Kişi başına düşen toplanma alanı 1.29 metrekareydi, şimdi 2.85 metrekareye çıkardık. Daha da artırmaya çalışıyoruz" ANKAR

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.

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