Bakan Pakdemirli, üretici birlikleri ve Ziraat Odası Başkanlarıyla bir araya geldi

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( HATAY ) HATAY



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Müdürlüğü'nde üretici birlikleri ve ziraat odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Kovid-19 sürecinde Türkiye'de önemli bir problem olmadığını belirten Pakdemirli, , geçen yıl Kovid-19'a rağmen Türkiye'nin yüzde 1,8 büyüdüğünü, tarım sektöründeki büyümenin de yüzde 4,8 olduğunu aktardı. İşte eylülden sonra da inşallah bu aşı meselesinin hallolmasıyla da hayatımızı tamamen normale dönüleceğini ifade eden Pakdemirli,” Bu dönemde bazı yönlerimizde eksiklik, bazı yönlerimizde fazlalıklar yaşadık. Bunların sıkıntılarını hep beraber çektik ve kısa bir süre daha belki bazı sıkıntılar çekmeye de devam edeceğiz ama genel itibarıyla da tarımda çok önemli bir problem kalmamıştır”dedi.

Kovid-19 sürecinde Bakanlık olarak normalde çalıştıklarının yüzde 50, belki yüzde 100 daha fazla çalıştıklarını kaydeden Pakdemirli, bütün gayelerinin hem üreticinin nefes alması hem de tüketicinin ulaşılır bir şekilde, iyi kalitedeki ürünlere ulaşabilmeleri olduğunu söyledi.



Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretim rekorunu da kırdıklarını belirten Pakdemirli, 126 milyon ton bitkisel üretim yaptıklarını anlattı. Bu yıl üretimin bir miktar etkileneceğini ifade eden Pakdemirli, "Kuraklığımız var, ister istemez bu kuraklıktan etkileneceğiz ama bundan minimum derecede etkilenmenin yollarını arıyoruz ve bundan etkilenenleri de nasıl TARSİM haricinde daha fazla koruyabiliriz, bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmalar yapıyor. İl ve ilçelerde hasar tespitlerimiz de sürüyor ama Allah'a bin şükür olsun ki kuraklıktan dolayı herhangi ne bir kıtlığımız olacak ne de herhangi bir üründe eksikliğimiz olacak bununla ilgili tüm tedbirlerimizi başta Toprak Mahsulleri Ofisi olarak aldık ve bu işi yönetmeye devam edeceğiz”dedi.

(ADM

