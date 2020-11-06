Bakan Pakdemirli: ''İzmir için doğru bir projeyle, doğru bir çalışma yapılabilir'' - İZMİR
- İzmir 'deki deprem - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarıBakan Pakdemirli, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret ettiİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir 'deki depremden sonra tedavileri devam edenleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti.Bakan Pakdemirli, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu söyledi.
Ailelerin henüz travmayı atlatamamalarının normal olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Çünkü ailelerin hepsinde ya eşini ya çocuklarını ya hepsini birden ya anne babasını kaybetmiş. Hepsinde bu travmanın izleri var. Biz geçmiş olsun dileklerimizi, Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini ilettik. Kendileriyle bağlantı içinde kalacağımızı söyledik. Kendilerini rahatlatma gayreti içinde olduğumuzu söyledik. Onlar da teşekkür ettiler."Pakdemirli, bir gazetecinin rezerv konut alanında yaptığı incelemelerini hatırlatması üzerine yarın daha detaylı bir açıklama yapabileceklerini belirterek, şöyle konuştu:"Rezerv konut alanını Çevre ve Şehircilik Bakanımızla beraber inceledik. Son derece faydalı oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da görüşlerini aldık. O görüşler doğrultusunda özellikle Bayraklı'da başta ağır hasarlı konutlar olmak üzere bir şekilde bu dönüşümün sağlanmasına fayda sağlayacak rezerv alanı gezdik. Sayın Bakanımız ve TOKİ Başkanı da alanı ve araziyi çok beğendi. İzmir için doğru bir projeyle, doğru bir çalışma yapılabilir diye düşünüyorum."
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