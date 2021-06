-detaylar



( İSTANBUL ) Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ni müsilaja terk etmeyeceğiz"- "Eylem planımızı paylaşacağız" İSTANBUL



- Pendik Millet Bahçesi açılışına katılım sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deniz salyası ve Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. 5 Haziran Dünya Çevre Gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Pendik Millet Bahçesi açılışı gerçekleştirildi.

Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'ta katılım sağladı. Açılış kapsamında konuşan Bakan Murat Kurum, "2002 yılına kadar sadece 145 atık su arıtma tesisi varken, bugün hamdolsun 1.170 tesisimizle şehirlerimizi kirlilikten koruyoruz. Daha önce ülkemizin sadece yüzde 35’ine verilen arıtma hizmetini, yüzde 90’a çıkardık. Bugün artık, biyolojik ve ileri arıtma sistemlerini, son teknoloji membran tesislerini hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"Denizlerimizi müsilajdan koruyacağız" Son dönemlerde Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyalarına ilişkin konuşan Bakan Kurum, "Bu tesislerimiz; mavi vatanımız denizlerimizin korunması için de çok önemli. Tıpkı temizlenemez denilen Haliç’i tertemiz hale getirdiğiniz gibi, bugün de talimatlarınızla; İstanbul Boğazı’mızı, Marmara Denizi’mizi müsilaja, kirliliğe, kaderine terk etmeyeceğiz. Belediyelerimizle ve akademisyenlerimizle birlikte hazırladığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planını açıklayacağız" diye konuştu.

"Kanal İstanbul'u ülkemize kazandıracağız" Sözlerine devam eden Bakan Kurum, "Belediyelerimize her konuda destek vererek, bu eylemleri hızlıca hayata geçireceğiz. Ve tabii ki; yüzde 52'si yeşil alan olan, yürüyüş ve bisiklet yollarının, göletlerin, millet bahçelerinin hâkim olacağı, iklim dostu ve çevre merkezli şehirciliğin en nadide örneği olacak Kanal İstanbul’u da; ülkemize, milletimize kazandıracağız" dedi.

"61 Millet Bahçemizi tamamladık" Millet Bahçesi projelerine ilişkin konuşan Bakan Kurum, "12 Haziran 2018’de, 81 şehrimize 81 milyon metrekare millet bahçesi müjdesini vermiştiniz. Şu ana kadar 61 millet bahçemizi tamamladık. 263 millet bahçemizin çalışmalarına süratle devam ediyoruz. Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği nedeniyle yeşil ve açık alanların milletimiz için ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Bu sebepten bahçelerimizi; bostanlardan koku bahçelerine, göletlerden oyun alanlarına, yürüyüş ve bisiklet yollarından piknik alanlarına kadar tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek eserlerle donattık" dedi.

"81 milyon metrekare yeşil alan hedefimiz 2023'te tamamlanacak" Bakan Kurum, "Bahçelerimize, on binlerce ağaç diktik, çiçeklerle bezedik. Bahçelerimizin ilk fidanlarıyla buluştuğu andan işletmesine kadar on binlerce kardeşimizi istihdam ettik. Şehirlerimiz için yeni cazibe alanları oluşturduk, ekonomimize katkı sağladık. Millet bahçelerimiz, milletimizden çok büyük teveccüh gördü. Bugün sadece illerden değil, ilçelerimizden, beldelerimizden talepler alıyoruz. Bu gösteriyor ki; 81 milyon m2 yeşil alan hedefimizin inşallah çok daha üzerine çıkacağız. Ve bu hedefi Allah'ın izni, sizin liderliğiniz, milletimizin desteğiyle 2023 yılına kadar tamamlayacağız. Ülkemizdeki tüm millet bahçelerini, korunan alanlarımızı, milli parklarımızı, ırmaklarımızı, yeşil ağlarla birbirine bağlayan, ekolojik koridorlar oluşturuyoruz" dedi.