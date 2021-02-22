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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Kurum: ''Bugün İzmir'in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır'

Bakan Kurum: ''Bugün İzmir'in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır'

- Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıİZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katıldı.
Bakan Kurum, açılış törenine katılanlara hitaben bir konuşma yaptı.(1) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün İzmir 'in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır." - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün, depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçemizde 7 ayrı alanda ve rezerv alanımızda 1841 konutun inşasına TOKİ eliyle başlamış oluyoruz."

Açılış Töreni Deprem 

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