Bakan Koca, CHP’li Emir’in test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap verdi



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde CHP Milletvekili Murat Emir’in test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap verdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde sağlık alanındaki çalışmaları anlattı. CHP Milletvekili Murat Emir’in Covid-19 test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap veren Koca, "Bu iddialarda bulunan arkadaşımız buradaysa gözlerini görmek ve yüzünü görmek istiyorum” dedi.

Bakan Koca, korona virüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini ise sesi titreyerek söyledi.







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