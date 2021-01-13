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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Koca: “Aşılama programının son derece şeffaf aşının adaletle dağıtılacağından emin olmanızı isterim”

Bakan Koca: “Aşılama programının son derece şeffaf aşının adaletle dağıtılacağından emin olmanızı isterim”

Bakan Koca'nın koronavirüs toplantısı sonrası açıklama

( ANKARA ) ANKARA

Koronavirüs Toplantı Sağlık Çalışanları 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılama programının son derece şeffaf aşının adaletle dağıtılacağından emin olmanızı isterim. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.Bakan Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için ‘Acil Kullanım Onayı’ verdi. Gecegündüz demeden titizlikle çalışan personelimize, bilim insanlarımıza bir kezdaha teşekkür ediyorum. Aşının kullanılmaya başlaması için çok emek verdiler. İlk aşıyı kendimin yaptıracağını ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız" açıklamasında bulundu.Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını söyleyen Koca, "Aşılama programının son derece şeffaf aşının adaletle dağıtılacağından emin olmanızı isterim. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Tedarik planına uygun olarak aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve aşılamaya gideceklerdir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Devlet büyüklerimizin de aşılanması için bilim kurulumuz yararlı buldu. Devlet büyüklerimizin aşılanması örnek teşkil edecektir" diye konuştu.
(MKM-
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