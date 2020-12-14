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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: ‘’PKK’nın yakıp yıktığı spor tesislerini bir bir yeniden inşa ettik’’

Bakan Kasapoğlu: ‘’PKK’nın yakıp yıktığı spor tesislerini bir bir yeniden inşa ettik’’

Bakan Kasapoğlu'nun TBMM Genel Kurulu'nda konuşması

( ANKARA ) ANKARA

Cennet Terör Örgütü 


- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hakkari’nin dağlarında inşa ettikleri kayak merkezleri, Şırnak’ın nehirlerinde yapılan rafting turnuvaları, terör örgütlerinin bombardımanından arınan Sarıkamış’ın telesiyejleri in bugün dünyanın değişik ülkelerinden gelen pek çok sporcuyu ağırladığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, terör örgütü PKK’nın ülkemiz insanına ihanet ettiği gibi, o cennet topraklara da ihanetin en büyüğünü gerçekleştirdiğini belirterek, ‘’Onların yıkmalarına, yakmalarına rağmen o tesisleri bir bir inşa ettik. Onları yeniledik’’ dedi.
Bakan Kasapoğlu, Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaptıkları yatırımlardan bahsetti. Hakkari’nin dağlarında inşa ettikleri kayak merkezleri, Şırnak’ın nehirlerinde yapılan rafting turnuvaları, terör örgütlerinin bombardımanından arınan Sarıkamış’ın telesiyejleri in bugün dünyanın değişik ülkelerinden gelen pek çok sporcuyu ağırladığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi.

‘Terör örgütü bu ülkenin insanına ihanet ettiği gibi, o cennet topraklara da ihanetin en büyüğünü gerçekleştirmiş. Onların yıkmalarına, yakmalarına rağmen o tesisleri bir bir inşa ettik. Onları yeniledik. Bu şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak sporcularımızı yetiştiriyoruz.’’ (YEK-
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