Bakan Gül: 'Mağdur odaklı anlayışın güçlendirilmesinde kurumsal yapımızı geliştirmeye devam ediyoruz' - TBMM
Bakan Gül: "Mağdur odaklı anlayışın güçlendirilmesinde kurumsal yapımızı geliştirmeye devam ediyoruz" - TBMM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. (2)
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