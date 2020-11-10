Bakan Gül: 'İstanbul Havalimanı'nda 24 Temmuz 2020'de mahkemeler, 10 Şubat 2020'de savcılık faaliyet gösterdi' - TBMM
Bakan Gül: "İstanbul Havalimanı'nda 24 Temmuz 2020'de mahkemeler, 10 Şubat 2020'de savcılık faaliyet gösterdi" - TBMM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumuna başladı. (4)
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