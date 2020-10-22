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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Gül, 'Akıllı Teknolojilerin Cezaevine Entegresi Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı

Bakan Gül, 'Akıllı Teknolojilerin Cezaevine Entegresi Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı

Gül'ün açıklamaları

Toplantı 

-detaylar

( ANKARA -2) Bakan Gül, "Akıllı Teknolojilerin Cezaevine Entegresi Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı ANKARA

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Akıllı Teknolojilerin Cezaevine Entegresi Projesi"nin tanıtım toplantısında konuştu.

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