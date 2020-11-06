Bakan Gül: 'Acımızı suiistimal eden, İzmirimize yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez' - İZMİR
Bakan Gül: "Acımızı suiistimal eden, İzmirimize yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez" - İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Çorum Adalet Sarayından çıkışı - Gül'ün açıklamaları ÇORUM (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çorum Adalet Sarayı ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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