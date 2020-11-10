Bakan Gül: '(15 Temmuz) Yargı, o gece itibarı ile demokrasimizi, hukuku ve anayasayı koruma adına önemli bir misyon üstlenmiştir' - TBMM
Bakan Gül: "(15 Temmuz) Yargı, o gece itibarı ile demokrasimizi, hukuku ve anayasayı koruma adına önemli bir misyon üstlenmiştir" - TBMM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumuna başladı. (5)
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